Shadowhunters: The Mortal Instruments S2E1: kitscherig charmant • Netflix , Recensie • 05-01-2017

Shadowhunters is de ultieme guilty pleasure.

De verleidende boodschap dat je eigenlijk geen saai leven hoeft te leiden omdat je begiftigd bent met bovennatuurlijke krachten ligt ten grondslag aan meerdere fantasieseries van The Magicians tot aan The Shannara Chronicles. Shadowhunters , de tv-adaptatie van de Young Adult-boeken van Cassandra Clare, sluit hier naadloos bij aan.

Het is overigens niet de eerste adaptatie van Clare’s werk. Wat in het ene medium niet werkt, kan slagen in een andere. ‘The Mortal Instruments’-boekenreeks was in 2013 al de basis voor de film The Mortal Instruments: City of Bones maar maakte geen indruk op critici en fans. De tv-adaptatie met een volledig nieuwe cast heeft beduidend meer succes.

In Shadowhunters volg je de avonturen van Clary Fray (Katherine McNamara) die op haar achttiende verjaardag tot de ontdekking komt dat ze magische krachten bezit. Haar moeder Jocelyn, een voormalige Shadowhunter, had haar beschermd voor de onderwereld vol demonen. Shadowhunters zijn onzichtbare guardians die jagen op demonen om de mensheid beschermen. Nadat Joceyln is gekidnapt redt de nieuwe generatie Shadowhunters Clary en wordt het tijd dat ze de mantel van het lot omarmt.

In de hiatus tussen het eerste en tweede seizoen was er een verschuiving achter de schermen. Er is een totaal nieuw creatief team – van scriptschrijvers, regisseurs, editors tot het stunt team – en dat is terug te zien aan de creatieve vrijheden die de makers hebben genomen ten aanzien van de boeken.

Ten opzichte van het eerste seizoen is de opener visueel zichtbaar verbetert. De cinematografie, vechtscènes en speciale effecten zijn met sprongen vooruit gegaan. Echter wordt de serie op bepaalde momenten onbedoeld hilarisch wat gedeeltelijk te herleiden is naar de vaak zwakke dialogen en het wisselvallige acteerwerk. Ook in het tweede seizoen worstelt Shadowhunters nog met het creëren van een rustpunt in een wereld die wordt overspoeld door bovennatuurlijke wezens, mythologieën, en motivaties.

Het wringt dat Shadowhunters zichzelf nog steeds te serieus neemt voor een pulpy actie-serie waarin demonen oplossen in hete lava wanneer ze worden gestoken met een zwaard en waar het drama, de verscheidene geheimen en het verraad zich centreert rondom een magische gouden beker, The Mortal Cup.

Shadowhunters zit barstensvol kitscherige en melodramatische elementen en dat is eigenlijk ook zijn charme.

Shadowhunters: The Mortal Instruments , sinds 3 januari op Netflix.