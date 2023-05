Shadowhunters: eerste trailer van seizoen drie

Zender Freeform debuteerde de eerste beelden uit het derde seizoen van Shadowhunters.

In de adaptatie van de Mortal Instruments-boeken van Cassandra Clare ontdekt Clary Fray dat ze deel uitmaakt van een groep halfmenselijke engelen, die onze aarde beschermen tegen demonen. Fray werd ooit gespeeld door Lily Collins ( To the Bone ) in een filmversie van The Mortal Instruments, maar op televisie geeft Katherine McNamara gestalte aan het personage. In seizoen drie zal Anna Hopkins (Arrow) te zien zijn als de mysterieuze Lilith, die al heel eventjes opdook aan het einde van seizoen twee. Javier Muñoz (bekend van de musical Hamilton) voegt zich bij de cast als een van de Warlock-rivalen van Magnus. De vroege trailer voor de nieuwe reeks van Shadowhunters werd vrijgegeven op de New York Comic Con. Het derde seizoen gaat in Amerika van start op 3 april.