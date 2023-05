Shades of Blue verlengd met derde seizoen

Zender NBC wil langer door met Shades of Blue. Het politiedrama is inmiddels zeker van een derde seizoen.

De hoofdrol in Shades of Blue is voor de immer drukbezette Jennifer Lopez ( Out of Sight ). De actrice / zangeres / danseres is vanaf mei op NBC te zien als jurylid van World of Dance en gaat ook de hoofdrol spelen in Bye Bye, Birdie , de volgende live musical van de zender. Daarnaast werkt ze nog aan een nieuw (Spaanstalig) album. Lopez is in Shades of Blue te zien als Harlee Santos, een alleenstaande moeder en corrupte NYPD-agente in Brooklyn, die ooit de handtastelijke vader van haar dochter een moord in de schoenen schoof. Ze kreeg daarbij hulp van haar al even corrupte leidinggevende, gespeeld door Ray Liotta, beter bekend als Henry Hill uit Goodfellas. Actrice Drea de Matteo ( The Sopranos , Sons of Anarchy ) is te zien als een collega van Harlee en in het tweede seizoen speelt ook Anna Gunn (de vrouw van Walter White in Breaking Bad ) een gastrol.