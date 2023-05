Seth MacFarlane verkent het heelal in The Orville

Fox debuteerde de trailer voor The Orville, de nieuwe live-action serie van tekenfilmgigant Seth MacFarlane (Family Guy, American Dad).

De show is een komisch eerbetoon aan Star Trek en heeft daardoor automatisch wat weg van de film Galaxy Quest. The Orville speelt zich af in een verre toekomst, waar officier Ed Mercer (MacFarlane, na A Million Ways to Die in the West opnieuw in de hoofdrol) tot zijn grote genoegen het gezag krijgt over het ruimteschip The Orville. Helaas blijkt ook zijn ex-vrouw (Adrianne Palicki) deel uit te maken van zijn ruimtecrew. Mercer wordt verder nog bijgestaan door zijn beste vriend en piloot Gordon Malloy, gespeeld door Scott Grimes, die in American Dad te horen is als Steve Smith. Ander rollen zijn er voor Penny Johnson Jerald, Peter Macon en Mark Jackson. Komiek Norm Macdonald, zijn nieuwe special staat nu op Netflix, sprak de stem in van het gelatineachtige wezen Yaphit.