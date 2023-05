Serie van Joel en Ethan Coen gaat naar Netflix

De westernserie The Ballad of Buster Scruggs zal in 2018 exclusief in première gaan op Netflix.

Het nieuwe project van Joel en Ethan Coen (de makers van Fargo en het Oscarwinnende No Country for Old Men) wordt een anthologie, waarbij elke aflevering een nieuwe cast wordt geintroduceerd. Elke van de zes episodes vertelt een ander verhaal over het oude westen. Tim Blake Nelson (die al eerder met de broers werkte aan O Brother, Where Art Thou?) zal gestalte geven aan het titelpersonage. Verder zullen ook James Franco (Freaks and Geeks), Stephen Root (eveneens te zien in O Brother, Where Art Thou?), Ralph Ineson (The Witch), Zoe Kazan ( The Big Sick ) en Tyne Daly (Spider-Man: Homecoming) te zien zijn. Netflix had na de bekendmaking veel lovende woorden voor de Coens. De broers zelf reageerden met een verklaring die bestond uit slechts één zin: 'We are streaming motherfuckers!'.