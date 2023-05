Serie met Robert De Niro gaat naar Amazon

De nog titelloze dramaserie van David O. Russell is opgepikt door Amazon. De hoofdrollen zijn voor Robert De Niro en Julianne Moore.

Volgens Deadline wordt er 160 miljoen dollar neergeteld voor alvast 2 seizoenen. De serie zou zich afspelen in de wereld van de georganiseerde misdaad, een wereld waar De Niro zich na rollen in films als Goodfellas en Casino ongetwijfeld in thuis zal voelen. Elk seizoen bestaat uit 8 afleveringen, die allemaal worden geschreven en geregisseerd door O. Russell zelf. De regisseur werkte al met De Niro aan de films Silver Linings Playbook, American Hustle en Joy. Moore werkte nog nooit eerder samen met O. Russell. De actrice had op tv een tijd lang een terugkerende rol naast Alec Baldwin in 30 Rock. Voor De Niro is het zijn eerste rol in een tv-serie. De 73-jarige acteur was ooit gecast in de dramaserie The Night Of op HBO, maar werd uiteindelijk vervangen door John Turturro.