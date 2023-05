Serie met Julia Roberts gaat naar HBO

Annapurna Television heeft hun nieuwe serie Today Will Be Different, met in de hoofdrol Julia Roberts, ondergebracht bij HBO.

Today Will Be Different is een adaptatie van het gelijknamige boek van Maria Semple, die al verschillende scripts voor de verfilming op papier heeft gezet. Eerder schreef Semple voor komedies als Arrested Development en Mad About You. Haar nieuwe miniserie volgt een huismoeder (Roberts) tijdens zeer chaotische dag, waarop ze te maken krijgt met haar zogenaamd zieke zoon, haar dolende man en een ex-collega die op het punt staat om een vernietigend boek uit te brengen. Julia Roberts (vorig jaar voor het laatst in de bioscoop te zien in Money Monster) had op HBO eerder een rol in de tv-film The Normal Heart, maar Today Will Be Different markeert haar allereerste hoofdrol in een serie op televisie.