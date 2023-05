Sense8: A Christmas Special: een orgastisch audiovisueel spektakel • Netflix , Recensie • 24-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Lana Wachowski is (nog steeds) de Queen of cool.

Na wat flops en matig ontvangen films (Speedracer, Cloud Atlas, Jupiter Ascending) revancheerden de Wachowski’s zich eerder dit jaar met het verslavende eerste seizoen van Sense8. Een drama/thriller/komedie over acht mensen die langzaam beseffen dat ze emotioneel en zintuiglijk met elkaar in verbinding staan. Voor in 2017 het tweede seizoen uitkomt, dat zich voor een deel in Amsterdam zal afspelen, is er nu een kleinigheidje in de vorm van een twee uur durende kerstspecial.

De actie wordt enige tijd na het einde van S1 opgepikt. Alle personages zijn doorgegaan met hun leven en kampen met persoonlijke sores. De een zit in gevangen in een Koreaanse gevangenis, de ander in een twijfelachtig huwelijk. Ieders status wordt aan het begin even krachtig neergezet door een ingenieuze montage sequentie. Terwijl een fraaie versie van Feeling Good klinkt (‘It’s a new dawn’), zien we alle hoofdrolspelers langskomen in beelden die thematisch met elkaar verbonden zijn. Lana Wachowski doet ditmaal de regie zonder haar zus Lilly en bewijst dat ze als geen ander beeld en geluid zo kan manipuleren dat het de meeste impact heeft.

Later in de aflevering gaat ze grandioos over de opening heen met een montage sequentie rondom de gezamenlijke verjaardag van de acht. Het is zo’n orgastische mix van beeld en beats dat je direct erna zin hebt om een club in te duiken. Vervolgens schakelt Wachowski moeiteloos een paar versnellingen terug om de opzwepende scènes te doorbreken met intieme gesprekken tussen personages. Ze plukt zo nu en dan heftig aan de emotionele snaren en weet daarbij net binnen de grenzen van kitscherige gepastheid te blijven.

Natuurlijk ontbreekt de actie niet. De acht worden als cluster nog steeds opgejaagd door een mysterieuze man die Whispers heet en sommige leden van de groep hebben daarnaast nog eens de wet of criminelen achter zich aan. Het levert een paar spectaculair gechoreografeerde groepsgevechten op. Seks is er ook weer genoeg, zo krijgt de ‘groepsknuffel’ uit seizoen 1 een stomende update. En klonk uit het eerste seizoen al een strijdkreet om niet in hokjes te denken wat betreft sekse, afkomst, religie of seksuele voorkeur, in de kerstspecial wordt die boodschap nog eens dik onderstreept. Met een prachtige, maar hartverscheurende smeektirade. Alles bij elkaar een mooie overgang tussen de twee seizoenen en bovendien een welkome afwisseling tussen alle eindeloos herhaalde kerstfilms.

Vanaf 23 december te zien op Netflix.