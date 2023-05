Sean Penn krijgt hoofdrol in The First • Nieuws • 21-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Sean Penn zal de nieuwe serie The First van Beau Willimon (House of Cards) gaan dragen.

De tweevoudig Oscarwinnaar (voor Mystic River en Milk) speelde tot nu toe hier en daar een verdwaald gastrolletje (zoals in Friends) op televisie, maar The First wordt zijn eerste echte hoofdrol op het kleine scherm. De nieuwe serie draait om de eerste bemande missie naar de planeet Mars en zal de menselijke kant van de verkenning van ons universum laten zien, met aandacht voor zowel de astronauten als hun collega's en familieleden terug op aarde. De exacte details omtrent de rol van Penn zijn nog niet bekend, maar zijn personage Tom Haggerty zou mogelijk een voormalige NASA-astronaut zijn. Het script voor The First komt van Willimon zelf, die na vier jaar als showrunner van House of Cards onlangs een stapje terug deed en het vijfde seizoen van de Netflix-serie nog enkel produceerde, om zo tijd vrij te kunnen maken voor zijn volgende project.

The First gaat nog dit jaar in productie en verschijnt in 2018 op Hulu. Hulu is momenteel succesvol met The Handmaid's Tale , dat onlangs de belangrijkste Emmy’s wist te winnen.