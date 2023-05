Sean Bean krijgt hoofdrol in politiedrama The Oath • Nieuws • 21-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Sean Bean (Game of Thrones) krijgt de hoofdrol in The Oath. De serie wordt geproduceerd door Curtis ‘50 Cent’ Jackson.

The Oath draait om de geheime genootschappen binnenin politiekorpsen. Deze groepen zijn bijna onmogelijk binnen te komen en de agenten die zich er bevinden zijn tot alles in staat om elkaar te beschermen. Bean speelt Tom Hammond, een keiharde agent en tevens leider van zo’n genootschap. Na een deal met een undercover FBI-agent belandt hij achter de tralies, maar eenmaal weer op vrije voeten probeert hij zijn macht terug te grijpen. The Oath werd geschreven door Joe Halpin (Hawaii Five-0), ooit zelf werkzaam voor de politie van Los Angeles. Jeff T. Thomas ( Blindspot ) zal de eerste aflevering regisseren. De serie komt straks naar Sony’s streamingdienst Crackle, wat opvallend is omdat producent 50 Cent tevens onder contract staat bij zender Starz.

Het eerste seizoen van The Oath bestaat uit tien afleveringen. De productie gaat volgende maand van start in Puerto Rico en de serie moet vervolgens in 2018 debuteren op televisie.