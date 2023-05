Scrubs-acteur Zach Braff keert terug naar televisie • Nieuws • 30-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zach Braff krijgt de hoofdrol in een nieuwe sitcom van ABC. Hij zal voor de pilot van de serie herenigen met Scrubs -producent Matt Tarses ( Mad Love ), die verantwoordelijk is voor het scenario.

De serie draagt momenteel de titel Start Up , maar deze zal waarschijnlijk nog veranderd worden, om verwarring met de aankomende Crackle-serie StartUp te voorkomen. Het verhaal – gebaseerd op de gelijknamige podcast van Alex Blumberg – draait om een man van in de 30 met een vrouw en twee kinderen, die plots besluit zijn baan op te zeggen en een eigen bedrijf te beginnen. Braff zal niet alleen de hoofdrol spelen, maar de pilot ook zelf regisseren. Eerder regisseerde hij al verschillende afleveringen van Scrubs , plus twee bioscoopfilms – Garden State en Wish I Was Here – met een derde nog onderweg.

Scrubs was in totaal negen seizoenen te zien op televisie – eerst op NBC, daarna op ABC – en leverde Braff in totaal drie Golden Globe-nominaties op. Matt Tarses werkte onlangs nog als consultant aan de komische serie The Goldbergs. Braffs nieuwe speelfilm Going in Style – met rollen voor oudgedienden als Morgan Freeman, Michael Caine en Alan Arkin – verschijnt volgend jaar op 6 april in de Nederlandse bioscopen.