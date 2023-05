Scream S2: Kalverliefde en killer(s) • 18-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In seizoen 2 van Scream worden de tieners uit Lakewood opnieuw gekweld door een gemaskerde seriemoordenaar.

In het eerste seizoen werd al afgerekend met wreedaard Piper (Amalia Rose Blair). De psychopathische halfzus van hoofdpersoon Emma (Willa Fitzgerald) werd ontmaskerd als de seriemoordenaar die het lieflijke Lakewood teisterde. Ze was onder meer jaloers op het nagenoeg perfecte leven van haar zus. Met haar dood blijkt de tegenspoed niet afgedaan: Emma’s naargeestige familieverleden blijft haar achtervolgen, wanneer blijkt dat Piper een handlanger heeft.

Zo worden de Lakewood Six – overlevenden Emma, Audrey, Brooke, Noah, Kieran en Jake – wederom getormenteerd door een anonieme sadistische freak. De cast wordt in het tweede seizoen aangevuld met nieuwe klasgenoten Eli (Sean Granillo) en Gustavo (Santiago Seguar) – twee alfamannetjes met eigenaardige bezigheden. De nieuwe sheriff is Gustavo’s vader Miguel (Anthony Ruivivar) en de voluptueuze debutant Zoë (Kiana Ledé) wordt verliefd op supernerd Noah (John Karna).

Opvallend genoeg hebben drie van de vier nieuwkomers een kleurtje. Producent MTV pareert daarmee de kritiek van vorig seizoen: in welke Amerikaanse gemeenschap wonen vandaag de dag immers nog uitsluitend blanke gezinnen. Desondanks blijft het ambitieuze idee om de horrorfilm van weleer om te vormen tot een televisieserie in het tweede seizoen wederom problematisch. Spannende momenten en moordpartijen worden uitgesmeerd over een heel seizoen.

Net als in het eerste seizoen ontstaat er om die reden meer ruimte voor de kalverliefdes, dan voor de horror waar de titel van de serie toch mee wordt geassocieerd. De makers weten dan ook de hedendaagse jeugdcultuur incluis het gekluisterd zijn aan je smartphone wel degelijk te vatten. Het soap-gehalte blijft daarentegen bij vlagen ergerlijk. Mannelijke personages vertellen hun hysterische vriendinnetjes ‘dat het wel goed komt.’

Enkel in Noah’s dialoog weerklinkt de grandeur van de horrorfilm uit 1996. In de laatste aflevering stelt hij spitsvondig: ‘Als dit een film zou zijn, dan was dit de akte waarin de we moordenaar gaan ontmaskeren.’ Dat die moordenaar een van de Lakewood Six blijkt, komt niet als een verrassing. Net als het enigszins open einde – is er nóg een killer? Noah’s dubbelzinnige uitspraak verklaart vooral waarom er waarschijnlijk geen derde seizoen komt. Scream is namelijk geen film (meer). En dat schijnen de makers nog steeds niet te kunnen begrijpen.

Scream S2, nu op Netflix