Scream S03 gaat volgend jaar maart in première

Het derde seizoen van Scream kreeg een premièredatum en heeft inmiddels een aantal acteurs gecast.

Alle zes de afleveringen worden volgend jaar maart binnen slechts drie dagen uitgezonden door MTV. De serie begint dan helemaal opnieuw, met een compleet nieuwe cast en locatie. Het verhaal draait nu om de lokale rugbyheld Deion Elliot, die wordt achterhaald door zijn tragische verleden. Rapper Tyga (Dope) zal Deions sluwe stiefbroer Jamal spelen. Verder voegt ook C.J. Wallace zich bij de cast. Hij speelt Amir, een jongen die onder de duim wordt gehouden door zijn strenge ouders, maar door een samenloop van omstandigheden toch het doelwit wordt van de moordenaar. Wallace is de zoon van rapper The Notorious B.I.G. en gaf ooit gestalte aan zijn eigen vader in de biopic Notorious, die nu te zien is op Netflix.

De eerste twee seizoenen van Scream zijn in Nederland te zien op Netflix. Vorig jaar werd er nog een Halloween-special toegevoegd. Lees ook de recensie van het tweede seizoen.