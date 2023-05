Scott Derrickson schiet Locke & Key voor Hulu • Nieuws • 24-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hulu bestelt een pilot van de stripverfilming Locke & Key. Scott Derrickson (Doctor Strange) zal de proefaflevering regisseren.

De comic werd geschreven door Joe Hill (het pseudoniem van Joe King, de zoon van auteur Stephen King) met artwork van Gabriel Rodriguez. Het verhaal draait om een oud huis in New England, waar sommige kamers de bewoners voorzien van speciale krachten. De familie die er intrekt krijgt echter ook te maken met een demon die deze krachten voor zichzelf wil hebben. Derrickson was de eerste regisseur die het script voor de pilot onder ogen kreeg en kwam vervolgens direct aan boord. Mocht Hulu straks een compleet seizoen bestellen, dan verwacht men dat hij nog meer afleveringen zal schieten. Locke & Key is afkomstig van Lost-producent Carlton Cuse. Momenteel is Cuse showrunner van The Strain, Bates Motel, The Colony en het nog aankomende Jack Ryan van Amazon.

Eerder schoot Fox een pilot voor Locke & Key, maar deze werd niet opgepikt als serie. Ook was er ooit een filmadaptatie van Alex Kurtzman en Roberto Orci (Fringe) in ontwikkeling.