Schrijversstaking lijkt definitief van de baan

Na weken van onderhandelen is er toch nog een akkoord bereikt; de schrijversstaking die Hollywood plat dreigde te leggen lijkt van de baan.

De WGA (Writers Guild of America) en AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) zijn na zeven weken dan toch tot een nieuwe overeenkomst gekomen. Eentje die voorkomt dat de leden van de WGA hun werk tijdelijk stopzetten. De schrijvers waren onder meer ontevreden over het feit dat veel series tegenwoordig minder afleveringen per seizoen krijgen, waardoor zij minder geld verdienen voor hetzelfde aantal werkuren. In 2007 vond er al eerder een schrijversstaking plaats. Verschillende seizoenen van populaire series (24, Heroes) hadden destijds last van de drie maanden durende pauze en ook een aantal veelbelovende nieuwe series (Pushing Daisies) en speelfilms (teleurstellingen als Quantum of Solace en X-Men Origins: Wolverine) werden erdoor geplaagd.

De deal tussen de WGA en de AMPTP geldt voor de komende drie jaar. Beide partijen hielden het nog spannend, want de deal werd pas uren na de laatste deadline bereikt.