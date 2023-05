Achter de schermen bij Twin Peaks

David Lynch is voor Showtime bezig met een nieuw seizoen van Twin Peaks. Neem een kijkje achter de schermen met een aantal van de castleden.

De originele twee seizoenen van Twin Peaks waren begin jaren 90 te zien op ABC. De revival pakt de draad 25 jaar later op. Het verhaal wordt nog geheim gehouden, maar de volledige cast is al wel bekend gemaakt. Uiteraard is Kyle MacLachlan ( Showgirls ) weer van de partij als agent Dale Cooper, maar in het filmpje komen ook onder andere Miguel Ferrer ( RoboCop ) en nieuwkomer Jim Belushi ( Good Girls Revolt ) aan het woord. De show heeft een werkelijk gigantische cast, bestaande uit ruim 200 acteurs. Daarbij heeft Lynch ook een plekje ingeruimd voor Laura Dern, die eerder met hem werkte aan films als Blue Velvet en Wild at Heart. De revival zou eerst bestaan uit 9 afleveringen, maar volgens de laatste geruchten zouden dat er inmiddels 18 geworden zijn. Ze werden in ieder geval allemaal geschreven door David Lynch en Mark Frost, de bedenkers van de originele serie. Lynch heeft daarnaast ook alle afleveringen zelf geregisseerd.