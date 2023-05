Achter de schermen bij The Crown • Nieuws • 14-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Neem een kijkje achter de schermen bij de duurste serie die Netflix tot nu toe produceerde. Het eerste seizoen van The Crown is te zien vanaf 4 november.

The Crown speelt zich af aan het begin van de jaren 50, wanneer de jonge Elizabeth (Claire Foy) rouwt om de dood van haar vader de koning. Gedreven door plichtsbesef neemt ze de troon van hem over. De Britse dramaserie is in eerste instantie een intiem familiedrama over de druk die daardoor op het prille huwelijk tussen Elizabeth en prins Philip (Matt Smith) komt te staan. Tegelijkertijd pakken de makers flink uit met grootse locaties en authentieke kostuums. In de featurette vertellen beide acteurs over de personages die ze spelen. Daarnaast komt ook John Lithgow, die in The Crown gestalte geeft aan Winston Churchill, aan het woord. The Crown werd bedacht en geschreven door Peter Morgan. Hij pende eerder al een toneelstuk (The Audience) en een speelfilm (The Queen) over de koningin, waarin de vorst beide keren gespeeld werd door Helen Mirren.

Het eerste seizoen van The Crown bestaat uit 10 afleveringen. Bekijk hier de trailer . Een tweede seizoen is ook al besteld en mocht de serie een succes worden, dan zullen er in totaal 6 seizoenen gaan komen. De rol van Elizabeth zal daarbij verschillende keren hercast worden, zodat haar volledige regeerperiode aan bod kan komen.