Achter de schermen bij Homeland S6 • Nieuws • 18-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het zesde seizoen van Homeland wordt momenteel opgenomen in New York. De acteurs blikken vast vooruit op wat hun personages te wachten staat.

De zesde reeks pakt het verhaal enkele maanden na de finale van het vijfde seizoen weer op. Carrie Mathison (Claire Danes) is na haar Duitse avontuur inmiddels woonachtig in Brooklyn, New York. Ze werkt niet langer voor de C.I.A., maar zet zich in voor moslims die mogelijk onterecht beschuldigd worden van terrorisme. Ondertussen moeten Saul Berenson (Mandy Patinkin) en Dar Adal (F. Murray Abraham) rekening houden met het nieuwe beleid van de aanstaande president. In de wereld van Homeland is de nieuwe POTUS wel een vrouw geworden, ze wordt gespeeld door Elizabeth Marvel uit House of Cards. Daarnaast is Rupert Friend weer terug als Peter Quinn, al wordt nog even geheim gehouden in wat voor fysieke toestand hij momenteel verkeert. Nieuwe toevoegingen aan de cast zijn onder andere Hill Harper (Limitless), Robert Knepper (Prison Break), Patrick Sabongui (The Flash) en Dominic Fumusa (Nurse Jackie).

Het zesde seizoen van Homeland gaat op 15 januari van start op Showtime. De zender gaf onlangs al een teaser voor de nieuwe reeks vrij. Er gaat straks ook nog een zevende en een achtste seizoen gemaakt worden.