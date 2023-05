Achter de schermen bij HBO-serie Westworld • Nieuws • 20-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Begin oktober ontmoet het westerngenre het sciencefictiongenre in Westworld op HBO. Neem alvast een kijkje achter de schermen bij de langverwachte serie.

Westworld draait om een gigantisch attractiepark waar mensen zich in het oude westen kunnen wanen. De mechanische bewoners van deze wereld – die vooral bestaan uit sexy prostituees en niet al te moeilijk neer te schieten slechteriken – zijn niet van echt te onderscheiden. Westworld is gebaseerd op de gelijknamige film van Jurassic Park -auteur Michael Crichton. De drijvende krachten achter de nieuwe televisieadaptatie zijn J.J. Abrams ( Lost , Alias ), Jonathan Nolan ( Person of Interest ) en diens vrouw Lisa Joy Nolan ( Burn Notice , Pushing Daisies ). Ed Harris helpt als de mysterieuze Man in Black de robots in opstand te komen, terwijl parkdirecteur Anthony Hopkins achter de schermen de touwtjes in handen probeert te houden.

Behalve de originele film halen de Nolans vooral Once Upon A Time in the West (de klassieke western van Sergio Leone uit 1968) en het computerspel Grand Theft Auto (een open wereld waarin misdaden geen consequenties hebben) aan als inspiraties voor de serie. HBO hoopt dat Westworld het succes van Game of Thrones kan benaderen en de makers hebben dan ook al plannen voor meerdere seizoenen. Seizoen 1 gaat op 3 oktober in première.

Bekijk hieronder ook twee nieuwe promo's en klik hier voor de volledige trailer.