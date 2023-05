Achter de schermen bij de finale van Narcos S2

Het tweede seizoen van Narcos - pas op, spoilers! - eindigde met de onvermijdelijke dood van Pablo Escobar. Neem een kijkje achter de schermen bij zijn sterfscène.

De scène waarin hij wordt doodgeschoten werd opgenomen vlakbij de plek waar de echte Pablo Escobar om het leven kwam. Ze bevat ook een enscenering van de beroemde foto, waarop we DEA-agent Steve Murphy – in de serie gespeeld door Boyd Holbrook - op het dak naast zijn levenloze lichaam zien hurken. Acteur Wagner Moura zal dus niet meer terugkeren als Colombia's beroemdste drugsbaron, maar ook zonder de Braziliaanse acteur gaat Narcos gewoon door, met in ieder geval een derde en een vierde seizoen . De terugkeer van Holbrook is nog onzeker, maar Pedro Pascal keert voor het derde seizoen alvast terug als DEA-agent Javier Peña. Acteurs Michael Stahl-David, Matt Whelan en Kerry Bishe werden onlangs aan de cast toegevoegd.

De opnamen van het derde seizoen zijn al in volle gang. Lees ook onze recensie van het tweede seizoen en bekijk ons setbezoek . Wil je meer te weten komen over ijzingwekkende drugsbaronnen, dan is de docu The Rise and Fall of El Chapo een optie.