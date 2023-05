Achter de schermen met de cast van Six

Zender History komt deze week met een dramaserie over Navy SEALs en hun families. Neem een kijkje achter de schermen bij Six.

Een van de hoofdrollen is voor Walton Goggins , die op televisie doorbraak met The Shield en Justified en daarna nog te zien was in een aantal films van Quentin Tarantino. Hij geeft gestalte aan een voormalige teamleider van SEAL Team Six, die inmiddels werkt als een uitgebluste beveiliger en in Nigeria gevangen wordt genomen door terroristen. En dus besluiten zijn oude teamleden, gespeeld door onder andere Barry Sloane en Juan Pablo Raba, in actie te komen om hem te bevrijden. De serie richt zich echter niet alleen op het SEAL Team zelf, maar laat – net als bijvoorbeeld The Unit – ook het thuisfront zien. De vrouwen worden gespeeld door onder andere Brianne Davis en Nadine Velazquez. Six werd door bedenkers William en David Broyles gebaseerd op echte SEAL-missies en tijdens de opnamen waren er ook altijd professionele consultanten op de set.