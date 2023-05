Achter de schermen bij Black Mirror • Nieuws • 17-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Komende vrijdag stelt Netflix zes nieuwe afleveringen van Black Mirror beschikbaar. Neem een kijkje achter de schermen bij de eerste twee.

Black Mirror is een anthologieserie over de keerzijde van de hedendaagse technologische ontwikkelingen. Met ingang van het derde seizoen wordt de Britse serie geproduceerd door Netflix. Bedenker Charlie Brooker strikte voor deze nieuwe reeks dan ook verschillende Amerikaanse acteurs. In de eerste twee afleveringen zijn de hoofdrollen bijvoorbeeld voor Bryce Dallas Howard ( Jurassic World ) en Wyatt Russell ( 22 Jump Street ), de zoon van acteur Kurt Russell. De eerste aflevering ‘Nosedive’ is een satire op onze social media-cultuur, waarin werkelijk elke sociale interactie wordt beoordeeld. Howard speelt een onzekere vrouw die op het niveau van haar populaire vriendin (Alice Eve) probeert te komen. De tweede aflevering ‘Playtest’ is er eentje uit het horrorgenre. Een rondreizende levensgenieter (Russell) wordt benaderd door een ontwikkelaar van videogames, die hem de ultieme virtual reality-ervaring wil bieden.

Lees ook meer over de overige afleveringen die vanaf 21 oktober te zien zijn op Netflix en bekijk de trailer . Het derde seizoen van Black Mirror zou oorspronkelijk bestaan uit twaalf afleveringen, maar werd uiteindelijk toch opgesplitst. De overige zes worden nu bewaard om in 2017 het vierde seizoen van de serie te vormen.