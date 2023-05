Achter de schermen bij Big Little Lies • Nieuws • 18-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

HBO start dit weekend met Big Little Lies. Neem samen met Nicole Kidman een kijkje achter de schermen.

Kidman is in de miniserie te zien met Reese Witherspoon ( Walk the Line ) en Shailene Woodley ( Snowden ). Woodley speelt een alleenstaande vrouw, die samen met haar kind arriveert in een op het eerste gezicht rustig strandplaatsje in Californië. Daar wordt ze in de gemeenschap opgenomen door twee andere huismoeders, gespeeld door Kidman en Witherspoon, die zo hun eigen geheimen proberen te bewaren. Bijrollen zijn er voor Laura Dern (Jurassic Park ), Alexander Skarsgård ( True Blood ) en Adam Scott ( Parks and Recreation ). Alle afleveringen werden geschoten door Jean-Marc Vallée, die ooit Matthew McConaughey en Jared Leto naar Oscars regisseerde in Dallas Buyers Club. Vallée werkte eerder met Witherspoon en Dern aan Wild. De miniserie is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Liane Moriarty. Het boek werd door scenarist David E. Kelly ( Ally McBeal , Boston Legal ) bewerkt voor televisie.

Big Little Lies bestaat uit in zeven afleveringen. De eerste daarvan debuteert op 19 februari bij HBO in Amerika.