Scenarist vijfde Game of Thrones spin-off onthuld

Game of Thrones-veteraan Bryan Cogman zal de vijfde spin-off van de HBO-serie schrijven.

In mei werd bekend gemaakt dat HBO bezig is met vier mogelijke aftakkingen van Game of Thrones. Niet veel later onthulde George R.R. Martin (de schrijver van de Song of Ice and Fire-boeken, waar de serie op is gebaseerd) dat er ook nog een vijfde in ontwikkeling is. Hij mocht toen de naam van de scenarist nog niet prijsgeven, maar de website Entertainment Weekly bericht nu dat het gaat om Bryan Cogman. Cogman werd tijdens het eerste seizoen van Game of Thrones aan boord gehaald als assistent van showrunners David Benioff en D.B. Weiss, maar scheef talloze afleveringen voor de daaropvolgende seizoenen, zoals Kissed By Fire (waarin Jaime en Brienne een bad delen) uit seizoen drie en The Laws of Gods and Men (waarin Tyrion voor het gerecht wordt gesleept) uit seizoen vier.