Scandal na zevende seizoen ten einde

Het einde van Scandal is in zicht. Shonda Rhimes zou besloten hebben om na het zevende seizoen met de serie te stoppen.

Volgens de website TVLine zal zender ABC het nieuws over het naderende einde volgende week officieel wereldkundig maken. De beslissing om te stoppen komt van Rhimes zelf en ABC gaat mee in die beslissing. De showrunner is namelijk van mening dat een serie als Scandal (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Grey’s Anatomy) minder geschikt is om jaar in jaar uit mee door te blijven gaan. De dramaserie draait om Olivia Pope (Kerry Washington), die als crisismanager samen met haar team de politieke schandalen van de machtigste mensen in Washington D.C. moet laten verdwijnen. Het zesde seizoen (lees onze recensie van de opener ) heeft in Amerika momenteel nog drie afleveringen te gaan.