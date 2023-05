Sarah Silverman brengt special naar Netflix

Sarah Silverman is de volgende bekende naam uit de komediewereld die een nieuwe stand-up special verkoopt aan Netflix.

De special heeft nog geen titel, maar kreeg al wel een releasedatum. Op 30 mei zal hij wereldwijd door de streamingdienst beschikbaar worden gesteld. De opnamen vinden later deze maand plaats in een nog niet bekend gemaakt theater en Liam Lynch zal de voorstelling regisseren. Lynch regisseerde eerder Silvermans specials Jesus is Magic uit 2005 en We Are Miracles uit 2013. Beide registraties werden destijds uitgezonden door HBO. Voor We Are Miracles won Silverman een Emmy. De comédienne had tevens 3 seizoenen lang een eigen serie op Comedy Central getiteld The Sarah Silverman Program , waarin ze te zien was met haar zus Laura Silverman. Als meer serieuze actrice speelde ze gastrolletjes in series als The Good Wife en Star Trek: Voyager en daarnaast was ze – samen met haar huidige vriend Michael Sheen – te zien in verschillende afleveringen van Masters of Sex op Showtime. Op filmgebied kreeg ze onlangs prima kritieken voor haar hoofdrol in het indie-drama I Smile Back.