Sandy Wexler van Adam Sandler heeft trailer • Nieuws • 17-02-2017

Adam Sandler is nog steeds een belangrijke pion in de strategie van Netflix. Bekijk de trailer voor zijn nieuwe film Sandy Wexler.

De titels van Sandler worden wereldwijd enorm goed bekeken via Netflix. Een paar jaar geleden sloot de streamingdienst daarom een exclusieve deal met het voormalige castlid van Saturday Night Live, voor de productie van een viertal nieuwe komedies. Na The Ridiculous 6 en The Do-Over, beide werden ondanks de bedroevende recensies volgens Netflix wederom ontzettend goed bekeken, is Sandy Wexler de derde van de vier. Sandler speelt zelf de titelrol. Wexler is de manager van een aantal hele excentrieke ‘talenten’ onderaan de showbizladder. Dan valt hij als een blok voor iemand die zowaar echt iets kan; de zangeres Courtney Clark, gespeeld door Jennifer Hudson, die ooit een Oscar won voor Dreamgirls. De trailer staat tevens bol van de cameo's; zo komen onder meer Henry Winkler, Chris Rock Dana Carvey , David Spade en Judd Apatow voorbij.

De regie van de film was in handen van Steven Brill, die eerder onder meer Mr. Deeds en Little Nicky maakte met Sandler. Sandy Wexler is vanaf 14 april te streamen.