Sandra Oh scoort hoofdrol in Killing Eve • 14-06-2017

Sandra Oh komt terug naar televisie in Killing Eve. Het wordt haar eerste vaste rol op tv sinds haar vertrek bij Grey’s Anatomy.

De actrice zal gestalte geven aan het titelpersonage, een slimme maar verveelde vrouw, die een saai kantoorbaantje heeft bij een beveiligingsfirma, terwijl ze liever veldwerk zou willen doen als spion. Uiteindelijk ontstaat er een kat-en-muisspel tussen haar en de nog niet gecaste Villanelle, een elegante huurmoordenaar die flink geniet van al het geld dat ze verdient. Killing Eve is afkomstig van Phoebe Waller-Bridge. De Britse schrijver en actrice is bekend van onder meer Fleabag op Amazon ( lees onze recensie ) en Crashing op Netflix. Ze kan naar eigen zeggen nog steeds niet geloven dat ze Oh gestrikt heeft voor haar nieuwe serie en vertelt dat de rol door haar invulling ontzettend ‘bad ass’ gaat worden.

Killing Eve gaat in 2018 in première bij BBC America, dat alvast acht afleveringen heeft besteld. Sandra Oh vocht onlangs nog met Anne Heche in Catfight, nu te zien op Netflix.