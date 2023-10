Sanditon: tweede seizoen gaat in november van start bij de NPO

Het tweede seizoen van Sanditon verschijnt binnenkort bij de NPO: vanaf donderdag 30 november is er elke doordeweekse dag een aflevering te zien op NPO 2. Daarnaast verschijnen de zes afleveringen van het tweede seizoen op donderdag 2 november ook allemaal op NPO Plus. Het verhaal pakt de draad acht maanden na de finale van het eerste seizoen weer op: na een tragedie in Sanditon keert Charlotte Heywood (Rose Williams uit Locked In) terug naar het badplaatsje, waar inmiddels aardig wat veranderd is. Ze arriveert deze keer samen met haar zuster Alison (Rosie Graham). Sanditon is gebaseerd op een nooit afgemaakt verhaal van Jane Austen en werd bedacht door Andrew Davies (Vanity Fair), die ook Austens Pride and Prejudice bewerkte voor televisie. De serie werd dit jaar afgesloten met een derde seizoen.