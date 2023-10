Locked In: Britse thrillerfilm met Famke Janssen verschijnt bij Netflix

Famke Janssen (The Capture) speelt een van de hoofdrollen in de Britse thriller Locked In, die begin november op Netflix verschijnt. In de film krijgt de pasgetrouwde Lina (Rose Williams uit Sanditon) het flink aan de stok met haar rijke en ijskoude schoonmoeder Katherine (Janssen). Een affaire zet daarbij een kettingreactie in werking die resulteert in een driehoeksverhouding, een moord en een plot om Lina te val te brengen. Maar wie is het echte slachtoffer en wie kan Lina nog vertrouwen? Bijrollen zijn er voor Finn Cole (Peaky Blinders) en Anna Friel (Marcella). De film werd geschreven door Rowan Joffe, bekend van de films The American en 28 Weeks Later en de misdaadserie Tin Star met Tim Roth. De regie was in handen van de Libanese filmmaker Nour Wazzi.