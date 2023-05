Samurai Jack is terug in vijfde seizoen • Nieuws • 07-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Cartoon Network wekt Samurai Jack opnieuw tot leven. Het vijfde en laatste seizoen van de cultserie kreeg een trailer.

Samurai Jack is afkomstig van animatielegende Genndy Tartakovsky, bekend van onder meer Dexter’s Laboratory, The Powerpuff Girls en Star Wars: Clone Wars. De serie kwam in 2004 na vier seizoenen ten einde. Eind vorig jaar bestelde Cartoon Network echter alsnog een vijfde reeks, waar de Russische animator het verhaal van Jack mee af mag sluiten. Samurai Jack draait om een jonge samurai met de stem van Phil LaMarr (bekend van Futurama en de film Pulp Fiction), die door de demon Aku wordt verbannen naar een dystopische toekomst. De laatste reeks van de serie bestaat uit 10 nieuwe afleveringen en pikt de draad 50 jaar na het einde van het vierde seizoen weer op. Volgens Tartakovsky zullen alle afleveringen samen een vijf uur durend verhaal vormen, waarbij de toon in vergelijking met de eerdere seizoenen grootser en duisterder is geworden. De afsluitende reeks gaat op 11 maart van start op Adult Swim.

Tartakovsky probeerde het verhaal van Samurai Jack al eens af te sluiten met een film, maar die kwam maar niet van de grond. Eerder gebeurde hetzelfde met zijn Popeye-film, die hij probeerde te maken voor Sony.