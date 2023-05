Samuel L. Jackson vat Game of Thrones samen in acht minuten • Nieuws • 13-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De acteur uit Pulp Fiction en The Avengers neemt ons mee naar de magische wereld van Westeros. In een ‘Beginner’s Guide’ – inderdaad, voor beginnelingen – voorziet hij alles wat er de afgelopen seizoenen gebeurde in Game of Thrones van zijn eigen, kleurrijke commentaar.

En als Jackson commentaar geeft, dan vallen er uiteraard genoeg MF-ers. Hij bewaart de eerste totdat de door Nikolaj Coster-Waldau gespeelde Jaime Lannister in beeld verschijnt. Hoewel dat personage natuurlijk eigenlijk het bed deelt met een ander familielid. En wanneer de draken verschijnen, gaat Jackson uiteraard helemaal los. De acteur is sowieso een fervent tv-liefhebber; een paar jaar terug deed ook hij een Walter White-monoloog uit Breaking Bad.

Game of Thrones komt volgend jaar terug met een zevende seizoen. Het gaat mogelijk nog even duren, want de makers willen wachten op echt winterweer, en daarom zouden de opnamen deze keer later van start gaan. Daarnaast lieten showrunners David Benioff en D.B. Weiss weten wellicht toch geïnteresseerd te zijn in een toekomstige spin-off. Ondertussen kun je ook ons interview met Game of Thrones-vertaler David Peterson nog eens teruglezen.