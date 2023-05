You Me Her S02: driehoeksliefde blijft gecompliceerd • Netflix , Recensie • 17-06-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

You Me Her struikelde in de eerste reeks al over een overdaad aan irritante bijfiguren. In het tweede seizoen wordt het ook moeilijk om voor de hoofdpersonages sympathie op te brengen.

Het eerste seizoen van You Me Her, een polyamoreuze komedie over de driehoeksverhouding tussen getrouwd stel Jack (Greg Poehler) en Emma (Rachel Blanchard) en hun vrouwelijke escort Izzy (Priscilla Faia), liep over van goede bedoelingen maar maakte het zichzelf ook wel erg moeilijk. Het was een chaotisch obstakelparcours vol groeipijnen, inclusief onderhandelingen en heronderhandelingen, therapeutische sessies en ontboezemingen, chanterende buren en verongelijkte vriendjes.

Seizoen 2 begint waar de eerste afliep: na een romantische sprint naar het vliegveld om te voorkomen dat Izzy hen voorgoed verlaat, wordt besloten dat de voormalige escort bij hen intrekt. Sterker nog: de hele wereld mag van hun onconventionele relatie weten! Maar ondanks het romcomcliché is lang niet alles koek en ei.

Het feit dat de makers ons geen naïef sprookje door de strot proberen te duwen moet worden geprezen. Ook in een driehoeksverhouding kunnen niet alle problemen met een goeie wip worden opgelost. Met de gezinsuitbreiding (ze zijn nu een ‘throuple’) moeten vooral Jack en Emma op zoek naar een nieuw evenwicht. Bungelde Jack er in het vorige seizoen al een beetje bij, in dit seizoen wordt dat gevoel nog verder versterkt wanneer Emma begint te twijfelen of ze zich misschien niet toch meer aangetrokken voelt tot Izzy dan tot haar echtgenoot.

Met de overdaad aan irritante bijfiguren weet de serie zich ook nog steeds geen raad, van Izzy’s passief-agressieve ex Andy en haar agressief-agressieve vriendin Nina, tot nieuwsgierige buurvrouw Lori en haar afschuwelijke dochter Ava. Ze zijn niet alleen reuzevervelend, maar vaak ook weinig meer dan veredelde doorgeefluiken, zoals bij de overdreven gecompliceerde wijze waarop Emma via Izzy via Andy over Jacks ontmoeting met zijn vorige grote liefde, Ruby (Agam Darshi), hoort. Overburen Carmen (Jennifer Spence) en Dave (Ennis Esmer) zijn gelukkig nog wel een eigen spin-off waard, vooral vanwege de hilarische manieren waarop ze weer wat hipper proberen te zijn.

Het grootste probleem is dat het dit seizoen ook beduidend moeilijker is om voor de hoofdrolspelers sympathie op te brengen. Izzy brengt sinds ze haar baan als escort voor Emma en Jack opgaf de dagen door met blowen, drinken en aan Emma’s haar frunniken, maar vindt nog wel de tijd boos te worden omdat haar vriendin sliep met haar ex, die ze zelf altijd als vuil behandelde. Ook Emma voelt zich voornamelijk heel superieur. Ze is diep verontwaardigd wanneer haar promotie tot partner even op een laag pitje wordt gezet. Niet vanwege haar nieuwe levensstijl, maar omdat ze een scholiere bedreigd had (een leugenachtige en chanterende scholiere, maar toch). Ook de voorzichtige waarschuwing van buurvrouw en beste vriendin Carmen dat Jack zich buitengesloten voelt slaat Emma in de wind. Wat weet haar tragisch oncoole vriendin met twee kinderen en nauwelijks seks nou van liefdesrelaties? Emma is bij vlagen zo onsympathiek dat je je afvraagt: Is Jack zonder haar niet beter af?

Wanneer je vurig begint te hopen dat Jack terugkeert naar zijn ex, dat Izzy en Emma afreizen naar een onbewoond eiland, en dat de serie voortaan gaat over de huwelijksperikelen van Carmen en Dave (zelfs wanneer dat betekent dat de titel nergens meer op slaat), is dat geen goed teken.

You Me Her S02, vanaf 15 juni op Netflix