Rustin: Colman Domingo schittert als burgerrechtenactivist

© David Lee / Netflix

In biopic over de architect van de Mars naar Washington wordt de acteur bijgestaan door een talentvolle cast.

Er zijn van die films waarin een cast een matig scenario tot een hoger niveau weet te tillen. Rustin is daarvan een uitgelezen voorbeeld. Het scenario van Julian Breece en Dustin Lance Back is ondanks de geweldige dialoog te gecondenseerd en de regie van theater- en filmmaker George C. Wolfe oogt te theatraal. Die kritiek valt in het niet bij de geweldige rol die Colman Domingo (Selma, 2014) neerzet. Domingo speelt Bayard Rustin, een activist die vanaf de jaren 50 furore maakt in de kringen van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Met recht kan gesteld worden dat Domingo op eervolle wijze recht doet aan het burgerrechtenicoon.

Domingo heeft zich de maniertjes en het unieke stemgeluid van Rustin eigen gemaakt. Hoogtepunten zijn de welbespraakte tirades, gelardeerd met humor, die de acteur uitspuwt. Zoals wanneer hij op een scheldpartij reageert: ‘Het is vrijdagavond, mensen hebben me voor erger uitgescholden.’ Die proclamaties zijn pure poëzie. En Rustin heeft ook iets om kwaad over te zijn: door de jaren heen wordt hij telkens uit activistische kringen verbannen vanwege zijn homoseksualiteit. Om die reden blijft hij jarenlang een rol achter de schermen spelen. Hoewel hij in 1963 bekend komt te staan als de architect van de Mars naar Washington.

© David Lee / Netflix

Ook de wijze waarop Rustin in discussies belandt met een racistische politiechef zijn hoogst vermakelijk, mede omdat de agent zich geen raad weet met Rustins retoriek. Dat deze film is geproduceerd door de productiemaatschappij van Barack Obama komt niet als een verrassing: de oud-president verlegt zijn focus graag naar zwarte iconen die meer bekendheid verdienen. Daar waren andere acteurs het vast mee eens, want ook onder meer Chris Rock, Jeffrey Wright en Glynn Turman geven namelijk acte de présence. Kortom, Rustin is een echte acteursfilm; een drama dat het vooral moet hebben van de spelers.