Rotown S01E01: fijn Rotterdams drama met diepgang

In zesdelige dramedyreeks van Fadua El Akchaoui (Meskina) is te zien hoe drie twintigers het proberen te maken in de havenstad.

Duizendpoot Fadua El Akchaoui (ze maakt theater, acteert, schrijft scenario’s en regisseert) grossiert in het creëren van personages met diepgang. Zie bijvoorbeeld haar aandoenlijke telefilm Romaissa – De Superheld uit Rotterdam (2023), over een meisje dat de sloop van haar flat probeert te voorkomen. Het nieuwste wapenfeit van El Akchaoui, Rotown, is net als die film een kroniek van Rotterdam. De plot draait om drie jonge mensen: Aisha (Roziena Salihu in haar televisiedebuut), Farah (Ahlaam Teghadouini uit Sihame) en Orlando (Kendrick Etmon uit Crypto Boy). De drie proberen het op uiteenlopende wijzen te maken in de havenstad.

Aisha droomt van een carrière als filmscenarist; Farah weet het allemaal nog niet; Orlando heeft net een Surinaams restaurant geopend. Fijn aan de stijl van El Akchaoui is dat je niet een predicaat op de drie jongelingen kunt plakken. Zie bijvoorbeeld de openingsscène van de eerste aflevering, die zich afspeelt in een moskee. Daarin merkt Aisha in de voice-over op dat ze misschien niet ‘de beste moslima is’, maar ‘i’m trying’. Aisha is naast aspirant-schrijver een moslima, een idealist, een Rotterdammer en soms een cynicus. Of misschien wel in een andere volgorde.

Teghadouini vult Salihu mooi aan. Haar Farah zorgt voor de komische noot. Het personage oogt onbekommerd, iets meer als het type 'geen zorgen voor morgen' – hoewel dat ook niet helemaal de waarheid blijkt. Teghadouini heeft mooie oneliners toebedeeld gekregen. Zoals wanneer ze grapt over haar lege bankrekening: ‘Gezond eten is een privilege, en mijn privilege is instant noedels.’ Of over gentrificatie: ‘Als je rijke mensen goed eten geeft, moet je meer betalen voor parkeren.’ Dat laatste is natuurlijk gewoon een feit: gentrificatie begint vaak met goede (soms exotische) restaurants. Zo’n observatie is ook kenmerkend voor El Akchaoui, die komedie en drama ook in Rotown weer mooi vermengt met maatschappelijke vraagstukken.