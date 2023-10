Crypto Boy: humor vol levensvreugde Netflix , Film , Recensie • 19-10-2023 • leestijd 2 minuten • 959 keer bekeken • bewaren

Filmmaker Shady El-Hamus castte zijn broer en vader in bij vlagen hilarische komedie over een naïeveling die zich onderdompelt in de wereld van crypto.

Filmmaker Shady El-Hamus (De Libi, Forever Rich) heeft van zijn derde film een familiereünie gemaakt. Zijn broer Shahine speelt Amir, een sjacheraar uit Amsterdam-Oost die zijn Egyptische vader Omar (Sabri Saad El-Hamus is tevens de échte vader van Shahine en Shady) helpt met het bezorgen van maaltijden uit zijn Mexicaanse restaurant. Alleen al het feit dat een Egyptenaar burrito’s verkoopt levert in de eerste akte al hilariteit op. Wanneer Omar te horen krijgt dat het pand waarin zijn zaak zit is verkocht aan een vastgoedmaatschappij, komt een medewerker van de gemeente bij hem langs. Deze vrouw kijkt naar het etablissement en verzucht: ‘Waar komt u ook alweer vandaan?’

Niettemin laat het verhaal zich wel raden. Eigenlijk vindt Amir het werk voor z’n vader maar monotoon. En als Omar in de problemen dreigt te komen dan zoekt zoonlief snel naar financiële hulpmiddelen om z'n vader te helpen. Zo stuit hij op een louche entrepreneur (Minne Koole) die zaken doet in crypto. Dat lijkt Amir ook wel wat. Met dollartekens in zijn ogen laat de jongeling zich verblinden. Ondertussen komt hij er gaandeweg achter dat een schoenmaker maar beter bij zijn leest kan blijven. Crypto Boy laat zich in die zin omschrijven als from rags to riches to rags. De film oogt als een les in nederigheid. Met scènes die boordevol levensvreugde zitten.

Shahine El-Hamus speelt met verve de naïviteit zelve; zijn vader Sabri vertolkt vol overtuiging een aaibare man met een groot hart. Het is heerlijk om te zien hoe de twee met elkaar sparren. Crypto Boy moet het dan ook hebben van de humor en de ontroering, en niet per se van de plot. En de film is eveneens, net als het eerder werk van El-Hamus, weer een fijnzinnige kroniek van Amsterdam: een stad waar rijke en arme mensen, net als doortrapte en eerlijke lieden, naast elkaar leven.

Crypto Boy, vanaf donderdag 19 oktober 2023 bij Netflix