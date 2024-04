Rotown: Nederlandse dramaserie gaat in mei van start bij de NPO

Het vijfdelige drama met onder anderen Ahlaam Teghadouini (Sihame) volgt drie jonge mensen die in Rotterdam hun dromen proberen waar te maken.

Vanaf dinsdag 7 mei kun je op NPO 3 wekelijks kijken naar de nieuwe Nederlandse dramaserie Rotown. De vijfdelige reeks speelt zich af in Rotterdam en volgt de jonge vriendinnen Aisha (het acteerdebuut van Roziena Salihu) en Farah (Ahlaam Teghadouini, bekend van eerdere series als Roomies en Sihame), die samen een appartement delen. Aisha probeert door te breken in de filmwereld en Farah begint aan een avontuur als ondernemer. Beide vrouwen worstelen met de hoge verwachtingen van de mensen in hun omgeving en de spanning die daarmee gepaard gaat, waardoor er druk komt te staan op zowel hun onderlinge relatie als de relatie met hun ouders en de relatie met hun goede vriend en café-eigenaar Orlando (Kendrick Etmon uit Crypto Boy). Ook Vivienne van den Assem, Gustav Borreman en Fenna Ramos zijn te zien. De serie werd geschreven en geregisseerd door Fadua El Akchaoui, die eerder werkte aan onder meer Zina en Nood.