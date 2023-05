Roswell: nieuwe herstart in de maak bij The CW

De Amerikaanse zender The CW werkt aan een nieuwe herstart van de scifi-serie Roswell.

De originele show draaide om een groep tieners in het Amerikaanse plaatsje Roswell, nabij de grens met Mexico. Een aantal van hen blijkt alien te zijn dat ooit de beroemde UFO-crash overleefde. De boekverfilming had rollen voor Katherine Heigl (Grey's Anatomy) en Shiri Appleby ( UnReal ). De nieuwe adaptatie komt van Carina Adly MacKenzie, eerder een scenarist van The Originals . De reboot draait om de dochter van illegale immigranten die met frisse tegenzin terugkeert naar Roswell, waar ze een schokkend geheim ontdekt over een oude liefde die inmiddels bij de politie werkt; hij is een buitenaards wezen die al zijn hele leven zijn speciale krachten verborgen houdt. De nieuwe incarnatie heeft ook nog een link met de oude versie in de vorm van producent Kevin Kelly Brown.