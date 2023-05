Roseanne komt terug!

Er wordt gewerkt aan een terugkeer van de Amerikaanse sitcom Roseanne. De doorstart zal bestaan uit acht nieuwe afleveringen.

Volgens de website Deadline hebben John Goodman, Sara Gilbert en Roseanne Barr hun medewerking al toegezegd. Ook Laurie Metcalf, die in de serie gestalte gaf aan Roseannes zus Jackie, zou op het punt staan om zich weer bij de cast te voegen. Johnny Galecki, momenteel te zien in The Big Bang Theory , moet ook weer een bijrol gaan krijgen. Achter de schermen keren tot slot producenten Tom Werner en Bruce Helford terug. De serie over het Amerikaanse arbeidersgezin uit het fictieve plaatsje Lanford in Illinois was van 1988 tot 1997 te zien op ABC.