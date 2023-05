Rose Leslie krijgt rol in The Good Wife spin-off

Rose Leslie is gecast naast Christine Baranski en Cush Jumbo in de aankomende spin-off van The Good Wife. De serie debuteert begin 2017 bij de streamingdienst van CBS.

Leslie geeft gestalte aan Maia Lockhart, de peetdochter van de door Baranski gespeelde Diane Lockhart. In de spin-off gaan Maia en haar mentor Diane noodgedwongen aan de slag voor het advocatenkantoor van Lucca Quin (Jumbo). Rose Leslie is vooral bekend van haar rollen in Downton Abbey en Game of Thrones . Vorige jaar was ze in de bioscoop te zien naast Vin Diesel in The Last Witch Hunter. De Schotse actrice is het eerste castlid van de spin-off, die niet eerder te zien was in de originele serie. In de doorstart is namelijk ook Sarah Steele opnieuw van de partij als Marissa Gold, de dochter van door Alan Cumming gespeelde Eli Gold. Marissa begint in de spin-off als de secretaresse van Diane, maar zal zich vervolgens doorontwikkelen. Volgens de makers begint de spin-off een jaar na de gebeurtenissen in het laatste seizoen van de originele serie en zal de toon in vergelijking iets minder serieus zijn dan voorheen.