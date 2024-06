Rosa Peral’s Tapes (Las Cintas de Rosa Peral): schandaal onder de loep Netflix , Film , Documentaire , Recensie • 08-09-2023 • leestijd 2 minuten • 33299 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Oud-agent Rosa Peral werd in 2020 veroordeeld voor de moord op haar ex, maar deze documentaire, die Spaanse vrouwenhaat aan het licht brengt, suggereert anderszins.

Rosa Peral’s Tapes verschijnt bij Netflix gelijktijdig met Burning Body, de dramatisering van de gebeurtenissen rondom Peral. Het is interessant om eerst de documentaire te zien.

Oud-agent Rosa Peral werd in 2020 veroordeeld voor de moord op haar ex Pedro Rodríguez: een collega wiens stoffelijk overschot werd gevonden in een uitgebrande auto. Haar vermeende handlanger Albert López verdween eveneens voor langere tijd achter slot en grendel. De affaire werd breed uitgemeten in de Spaanse media en Peral werd al snel door sensatiebeluste kranten neergezet als ‘de Zwarte Weduwe’: een promiscue vrouw met grote verleidingskracht. Een femme fatale die moeiteloos mannen voor zich won om ze daarna naar de slachtbank te leiden. In Rosa Peral’s Tapes (Las Cintas de Rosa Peral) wordt de suggestie gewekt dat de misogyne verslaggeving rondom de zaak misschien heeft bijgedragen aan deze uitkomst van het proces.

In de documentaire is te zien dat de drie sleutelfiguren, die alle drie bij de politie van Barcelona werkten, lang voor de moord op Rodríguez al fouten maken. Maar in Perals geval blijkt de fout buiten haar schuld: als ze in 2014 een einde maakt aan een romance met een andere collega, dan stuurt de agent uit wraak beelden van een vrijpartij naar hun collega’s. Een geval van wraakporno. Ook deze passage wordt door de officier van justitie beschouwd als een bewijs van de feeks die Peral is. De makers van de documentaire weerleggen deze quatsch vrij eenvoudig: promiscue zijn is het recht van een mens.

Zo nodigen ze vrouwelijke journalisten en zelfs Perals vader uit om uit te leggen dat iemand die affaires aangaat en seks heeft met verschillende partners geen moordenaar is. Triest dat je dit anno 2023 nog moet verkondigen. Daar draait de film evenwel om. Eerst lijkt het er zelfs op dat het Rosa Peral’s Tapes ook niet te doen is om de vraag of Peral schuldig is. Maar de documentaire, waarin Peral voor het eerst haar eigen verhaal doet vanuit de gevangenis in Zaragoza waarin ze verblijft, heeft ook een fascinerend staartje. Mede omdat beelden vanuit de rechtszaak bewijzen dat het proces rondom de zaak ronduit gemankeerd was. En waar is het bewijs?