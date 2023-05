Roman Empire – Reign of Blood: het curieuze keizerschap van Commodus • Netflix , Recensie • 13-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De Netflix-productie Roman Empire – Reign of Blood werd zonder enig fanfare op de zender gedropt. Zou Netflix er wellicht niet zoveel vertrouwen in hebben?

Roman Empire – Reign of Blood is, zo belooft Netflix, een ‘stijlvolle mengvorm van documentaire en historisch epos’. Het speelt zich af aan het eind van de tweede eeuw na Christus. Het Romeinse Rijk is op het toppunt van z’n macht en bezit een ongeëvenaard gebied van Engeland tot Egypte, waarbij de Middellandse Zee in feite een Romeinse binnenzee is.

Het rijk wordt op dat moment geregeerd door keizer Marcus Aurelius, behalve een begenadig politicus en krijgsheer ook een hooggeacht filosoof. De Netflix-serie gaat over zijn zoon Commodus, die Marcus Aurelius heeft aangewezen als de nieuwe keizer. Dat vergt eerst wat heropvoeding van de jongeman, want Commodus is namelijk iemand die vrij lang voornamelijk met drank en hoeren z’n dagen doorbrengt.

De serie van zes afleveringen heeft Sean Bean als verteller en een keur aan historici die de gebeurtenissen duiden. Het grootste gedeelte bestaat echter uit geënsceneerde scènes. Dramatisch zijn deze vaak wat vlak en ontstijgen ze het ‘plaatje bij een praatje’ niveau vaak niet. Het ogenschijnlijk beperkte budget is af te zien aan de scènes: vaak kleine groepen acteurs in overzichtelijk locaties. Veel beelden - vooral establishing shots (die eindeloos herhaald worden) of shots met grote menigten - zijn overduidelijk uit andere producties afkomstig.

Ook wekken sommige keuzes opzien. Heeft de keizerin tijdens haar reis van Rome via Egypte naar Germanië werkelijk maar één jurk tot haar beschikking? En waarom spelen meerdere scènes zich af aan de kust terwijl het verhaal zich dan diep in de wouden van Germanië afspeelt?

Nee, dit is geen Rome, de HBO-serie die helaas maar twee seizoenen te zien was. Het is een ander beestje en bovendien productioneel en dramatisch de mindere hiervan. Niettemin is het verhaal van keizer Commodus een fascinerende. Eentje volop intriges en verwikkelingen en een keizer die het begin van de ondergang van het machtige rijk inluidde.

Roman Empire – Reign of Blood, vanaf 11 november op Netflix