Robots denken te dromen in trailer voor Westworld

Westworld draait om een attractiepark, waar betalende klanten zich in een nabootsing van het oude westen kunnen begeven, inclusief mechanische cowboys en andere robots. Er ontstaan echter problemen, wanneer de attracties een eigen bewustzijn creëren en in opstand komen. Dat klinkt een beetje als Jurassic Park en dat is niet zo heel vreemd; Westworld werd in de jaren zeventig namelijk bedacht door Michael Crichton, de auteur die later ook het bronmateriaal voor de dinosaurusfilm van Steven Spielberg op papier zette. De serie heeft met Anthony Hopkins , Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright en Ed Harris een aantal bekende namen in de cast.