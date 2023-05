Robert Zemeckis maakt proefaflevering The Jetsons • Nieuws • 19-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Robert Zemeckis werkt als producent aan een pilot van een live-actionversie van animatieserie The Jetsons.

De proefaflevering is besteld door de Amerikaanse zender ABC, waar de klassieke tekenfilmserie van Hanna-Barbera in de jaren zestig en tachtig te zien was. The Jetsons was een futuristische variant op het – ook van Hanna-Barbera afkomstige – The Flintstones, dat zich in de prehistorie afspeelde. In de tekenfilmserie draait het om de familie Jetson, bestaande uit vader George, moeder Jane, hun kinderen Judy en Elroy, hun robot Rosie en hun hond Astro. Het script van de door echte acteurs gespeelde versie wordt geschreven door Gary Janetti, die eerder werkte aan Will & Grace en de animatieserie Family Guy . Janetti zal net als Zemeckis (die zelf ooit als regisseur verbonden was aan een live-action-bioscoopfilm rond The Jetsons) ook aantreden als producent.

Robert Zemeckis is vooral bekend als regisseur van de Back to the Future-trilogie, die nu in zijn geheel op Netflix staat. Ook zijn meest recente speelfilm The Walk is daar te bekijken.