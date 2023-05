Robert Zemeckis bouwt moderne Ark van Noach • Nieuws • 29-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

NBC gaat aan de slag met een moderne vertelling van het Bijbelse verhaal over de Ark van Noach. De serie – getiteld The Ark – wordt geproduceerd door Back to the Future -regisseur Robert Zemeckis.

De pilot werd geschreven door Daniel Kunka, bekend van de Renny Harlin-film 12 Rounds. De scenarist had eerder twee onlangs verkochte scripts op de Black List – een lijst met de beste nog niet verfilmde scripts in Hollywood – staan. Zijn verhaal voor The Ark speelt zich af in het heden en volgt een ingenieur, die na de dood van zijn vrouw een visioen krijgt. Daarin wordt hem duidelijk dat hij is uitgekozen om een gigantisch ruimteschip te bouwen, waarmee de toekomst van het leven op aarde veilig gesteld kan worden. En tijdens het bouwen van het schip, lijkt het einde van onze wereld vervolgens ook echt steeds dichterbij te komen.

Het verhaal over de Ark van Noach werd een paar jaar terug al eens door regisseur Darren Aronofsky ( The Fountain , Black Swan ) bewerkt tot speelfilm, toen met Russell Crowe in de rol van Noach. Robert Zemeckis was onlangs verantwoordelijk voor The Walk – een film over de Franse koorddanser Philippe Petit – en komt binnenkort met Allied , een romantisch spionagedrama met Brad Pitt en Marion Cotillard.