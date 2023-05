Robert Downey Jr. produceert serie met Anthony Michael Hall

Robert Downey Jr. wordt herenigd met Anthony Michael Hall in de nieuwe tv-serie Singularity. Downey zal produceren en Hall mag de hoofdrol spelen.

De Iron Man -acteur zal met de pilot van Singularity ook nog eens zijn debuut maken als regisseur. Downey en Hall zijn al heel lang bevriend. In 1985 waren ze beide te zien in het door John Hughes geregisseerde Weird Science. Hall had destijds al met Hughes gewerkt aan Sixteen Candles en The Breakfast Club . Eind jaren 80 waren beide acteurs nogmaals samen te zien in het komische Johnny Be Good. Hall had op televisie eerder de hoofdrol in de Stephen King-adaptatie The Dead Zone. Binnenkort is hij te zien naast Brad Pitt in de Netflix-film War Machine en in het door Ben Affleck geregisseerde Live by Night. Volgens de website The Wrap is er nog niets bekend over zowel de plot van Singularity , als de rol die Hall zal gaan spelen. Wanneer de opnamen beginnen is eveneens onduidelijk. Downey heeft het momenteel sowieso druk met de nieuwe Avengers -films.