Robert Downey Jr. in beeld voor HBO-serie

Het is nog niet duidelijk of en wanneer True Detective een derde seizoen krijgt, maar HBO heeft alweer een nieuw project de kant van bedenker Nic Pizzollato opgeschoven. En volgens Variety is Robert Downey Jr. in gesprek voor de hoofdrol.

Het gaat namelijk om een tv-reboot van de oude detectiveserie Perry Mason , die Pizzolatto zou moeten gaan schrijven. Downey Jr. probeert al jarenlang een Perry Mason -film te maken bij Warner Brothers, maar zonder succes. Het project zal nu door HBO omgezet worden in een tv-serie. En daar zou de acteur wel interesse in hebben; de laatste film van zijn eigen productiebedrijf – The Judge uit 2014 – trok minder bioscoopbezoekers dan verwacht en daarom denkt Downey dat televisie misschien een beter platform is voor Perry Mason. Eerder probeerde de Iron Man -acteur Perry Mason al eens op televisie onder te brengen bij Showtime, maar daar kwam het project ook maar niet van de grond.

De laatste rol die Robert Downey Jr. speelde in een tv-serie, was die in Ally McBeal. Hij won een Golden Globe voor zijn optreden in het vierde seizoen van de komische advocatenserie, maar werd voor aanvang van het vijfde seizoen ontslagen vanwege zijn drugsproblemen. Inmiddels behoort hij door de succesvolle Marvel-films weer tot de beste betaalde acteurs in Hollywood.