Robbie Williams: trailer en datum voor documentaire van Netflix

Netflix komt in november met een nieuwe documentaire over het leven en de carrière van Robbie Williams, de zanger die ooit deel uitmaakte van de popgroep Take That maar die band halverwege de jaren negentig verliet om alleen verder te gaan. De documentaire heeft als titel Robbie Williams en wordt uitgebracht op 8 november, ter ere van het 25-jarig jubileum van Williams als solo-artiest. De reeks bestaat uit in totaal vier afleveringen, met daarin materiaal uit honderden uren aan persoonlijke en nooit eerder vertoonde beelden van de afgelopen 30 jaar. Asif Kapadia, die eerder werkte aan documentaires als Amy en Senna, was een van de producenten. De regie was in handen van Joe Pearlman (Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now).