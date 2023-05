Roast Battle S1: verbaal vuurwerk van veelal onbekende komieken • 11-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Jeff Ross heeft met de Comedy Central Roasts het beledigen van mensen tot een kunstvorm verheven. Hij brengt het roasten nu in competitievorm naar de zender met Roast Battle.

Roasten was vroeger een activiteit die enkel plaatsvond binnen de muren van de Friars Club in New York en werd daar bedreven door komieken op leeftijd. Totdat jonge hond Ross zich bij het grijs geworden gezelschap voegde en one-liners als ‘ Freddie Roman, Alan King… I’ve seen younger faces on cash’ richting de senioren sneerde. Via de roasts op Comedy Central bracht Ross de ‘sport’ vervolgens naar een jonger en meer mainstream publiek. En met die palmares op zijn c.v. is hij de ideale presentator voor Roast Battle.

Toch komt het roasten als wedstrijd – de deelnemers moeten elkaar om de beurt beledigen – iets minder goed uit de verf. Hier zijn het enkel onbekende grappenmakers – met uitzondering van misschien Jimmy Carr en Ralphie May – die de punchlines om de oren krijgen. Daardoor blijven de invalshoeken wat beperkt, terwijl de set-ups soms redelijk lang worden. Geslaagde grappen worden bovendien niet alleen beloond met toeters en bellen, maar ook met bizarre mini-sketches, die in de zaal hopelijk beter tot hun recht kwamen dan op televisie.

Wat overigens niet wil zeggen dat de show totaal niet grappig is. Talent is er in steden als New York en Chicago meer dan genoeg. Ook minder bekende namen zoals Earl Skakel en Sarah Tiana maken indruk met on the spot comebacks, waardoor je meteen zin krijgt om YouTube af te speuren naar hun stand-up materiaal. En hoewel zij de gevestigde namen uit de jury misschien niet te erg op de tenen durven trappen, delen ook de juryleden zelf – met name onderling – flink wat verbale klappen uit.

Toch wordt Roast Battle nergens zo leuk als The Burn , de voorgaande – en nog steeds niet officieel gecancelde – Comedy Central-show van Jeff Ross. Die serie had tevens een panelonderdeel, waarbij bekendere namen zowel elkaar als mensen uit het nieuws op de hak namen. Daarmee tikte The Burn soms het niveau van het geweldige Tough Crowd with Colin Quinn aan. Roast Battle blijft nu vooral geschikt als tussendoortje voor komedieliefhebbers die geen moeite hebben om wat dieper in het wereldje te graven.