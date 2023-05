Roadies S01E01: Gezegend zijn de roadies • Serie , Recensie • 27-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Met Roadies maakt Showtime een serie die een ode brengt aan hen die nooit in de spotlight zullen staan. En wie kan dat beter dan Cameron Crowe?

Regisseur Cameron Crowe licht vaak mensen uit in zijn werk die het lef hebben hun passie te leven. Zo liet hij ons al kennis maken met Jerry Maguire uit de gelijknamige film, Benjamin Mee uit We Bought a Zoo en William Miller uit Almost Famous. Laatstgenoemde film lijkt een geestverwant van Roadies. Waar het daar draaide om een jonge muziekjournalist, ligt de focus nu op de mensen die alles doen behalve het muziekmaken zelf. Of, in de woorden van Tom Petty: ‘Ik denk dat het gros van het publiek geen idee heeft van wat roadies doen. Gezegend zijn ze allemaal. Ik speel gewoon de nummers. Zij maken de show mogelijk.’ Een citaat dat als credo van de serie dient.

Roadies zoekt de balans tussen komedie en drama. De eerste aflevering concertreert zich rond tourmanager Bill (Luke Wilson) en productiemanager Shelli (Carla Gugino) die als een soort vader en moeder boven de groep staan. Zij weten zich, op soms hilarische wijze, door alle problemen die werknemers met een dergelijke titel krijgen voorgeschoteld heen te stuntelen. Zo komt Bill erachter dat een (erg jonge) vrouw waar hij het bed mee heeft gedeeld de dochter van de tourpromotor is. Als kers op de taart heeft de dame in kwestie de volgende dag de foto’s al gedeeld op Facebook - #oudistegek!

Dan is daar ook nog Kelly Ann (Imogen Poots), een wat vertwijfeld meisje dat op het punt staat te beginnen aan de filmacademie in New York en daarom de groep tijdens de tour moet verlaten. Kelly Ann is het geweten van de groep. Ze vertolkt de worsteling van het romantische authentieke verleden van de muziek met de harde kant van de muziekindustrie van het heden. Ze treedt hierbij op als beschermvrouw van de romantiek en authenticiteit. Af en toe voelt dit wat sterk aangezet, waardoor het soms te gedramatiseerd wordt. Bijvoorbeeld op het moment dat ze opstaat en een gloedvol betoog houdt tegen de nieuwe financiële toezichthouder Reg Whithead die zichzelf trots omschrijft als Engels, goedkoop en niets ontziend.

Crowe werkt in de eerste aflevering al zorgvuldig aan het familiegevoel dat Roadies moet uitstralen. Een hechte groep prettig gestoorde mensen die hun leven hebben gegeven aan de muziek – de niet-uitvoerende kant, welteverstaan. De eerste aflevering beslaat een volle productiedag in de tour en voelt als een warm bad, compleet met de op muziek gezette montages die we van Crowe kennen. Precies wat we van hem mogen verwachten.